Vôlei: Sada Cruzeiro e Montes Claros voltam a se enfrentar

Há 12 dias, o Sada Cruzeiro (MG) levou a melhor sobre o Montes Claros Vôlei (MG) pelo Campeonato Sul-Americano de Clubes. Nesta quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez, pela Superliga, em partida atrasada da oitava rodada do returno. O duelo será no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), casa do time cruzeirense, às 21h55, com transmissão ao vivo da RedeTV.

Os outros cinco jogos da oitava rodada já foram realizados, com vitórias do Funvic Taubaté (SP), Bento Vôlei/Isabela (RS), Minas Tênis Clube (MG), Lebes/Gedore/Canoas (RS) e Sesi-SP. Sada e Montes Claros ficaram de fora por estarem na disputa do Sul-Americano, onde os cruzeirenses se sagraram tetracampeões.

No único jogo da noite, o time da casa tem como objetivo conseguir mais uma vitória e manter a invencibilidade e a liderança na tabela da Superliga. Com 53 pontos, o Sada Cruzeiro tem sete a mais do que o Sesi-SP, segundo colocado. Para conseguir mais três, o ponteiro Filipe espera ver seu time aplicando tudo que vem sendo treinado.

– O Montes Claros é um time que já somos acostumados a enfrentar desde o Campeonato Mineiro, Superliga, e agora jogamos no Sul-Americano. Há poucos dias, vencemos por 3 a 0, mas a equipe cresceu muito, evoluiu bastante nos últimos tempos, e é um time bem coeso, fechado. Vai ser um jogo difícil, mas que nos dá a oportunidade de garantir a primeira colocação sem depender dos outros resultados. Isso já nos dá um conforto e só precisamos de uma vitória para isso, o que nos faz entrar com tudo para fazer o nosso melhor.

Pelo lado do Montes Claros, e meta é a mesma: vencer e somar três pontos na tabela de classificação. O time comandado em quadra pelo levantador Murilo Radke é o quinto colocado, com 32 pontos.

– Enfrentamos o Cruzeiro há alguns dias e todos sabem que eles têm uma equipe muito forte, com poder ofensivo muito grande. Quando estão bem no ataque e no saque, é um time difícil de sustentar. Então, temos que entrar em um ritmo bem alto para tentar segurar esse poder ofensivo deles. Temos dois jogos fora de casa agora e ambos são muito importantes nessa reta final de fase classificação para entrarmos nos playoffs na melhor posição possível.

