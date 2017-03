Ver Cinema é realizado com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura

Com o objetivo de reunir profissionais e pesquisadores que pensam a programação brasileira de filmes e obras audiovisuais, o Ver Cinema abre a todos os interessados a oportunidade de debater e repensar a relação do público com as criações audiovisuais produzidas e exibidas em todo o mundo. O evento, realizado a partir de projeto contemplado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Goiânia, é gratuito e ocorre no formato de três mesas temáticas, que reúnem convidados brasileiros e estrangeiros, o quais participam do encontro como colaboradores propositivos.

Em cada debate, será possível discutir programação e curadoria de festivais e mostras; exibição de conteúdos por cineclubes, cinematecas, museus, centros culturais, pontos de cultura, salas não comerciais de cinema; bem como itinerâncias e projetos de exibições especiais. Fabrício Cordeiro, que é um dos convidados para as mesas do Ver Cinema, acredita ser essencial que mostras e festivais também procurem organizar encontros de programação e curadoria. “O contato com outros programadores e outras curadorias por internet é útil, mas está sujeito a inúmeras correrias do cotidiano online e off-line. Alguns dias e horas, com todos juntos, ajuda no alinhamento de ideias, trocas de experiências e mesmo na criação de projetos de parceria”, destacou Fabrício Cordeiro, que é programador do Cine Cultura e curador da Mostra Municípios do Goiânia Mostra Curtas.

Notáveis debatedores Ver Cinema

– Angél Ruèda (Espanha): Programador, curador e cineasta, Ruèda é diretor e fundador da (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico, um evento único na Espanha com especial destaque para cinema de vanguarda, performance cinematográfica e cinema expandido

– Cíntia Gil (Portugal): É codiretora do DocLisboa – Festival Internacional de Cinema e membro do conselho da Apordoc – Associação Portuguesa de Documentários

– Eduardo Valente (Rio de Janeiro): Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Festival de Berlim – Berlinale

– Janaína Oliveira (Rio de Janeiro): Fórum de Cinema Negro e Festival PanAfricano de Cinema

– Júnia Torres (Belo Horizonte): Fórum.doc.bh – Festival do Filme Documentário e Etnográfico – Fórum de Antropologia e Cinema

– Marisa Merlo (Belo Horizonte): Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema e Curitiba / BIS – Bienal de Cinema Sonoro

– Camilla Margarida (Goiânia): CAMIRA – Cinema and Moving Image Research Assembly

– Fabrício Cordeiro (Goiânia): Cine Cultura – Sala Eduardo Benfica/ Goiânia Mostra Curtas

– Rafael Parrode (Goiânia): Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental

– Marcela Borela (Goiânia): Fronteira Festival e Cine Mutamba

– Marcelo Ribeiro (Goiânia): Incinerrante.com

Temas de 2017

Mesa 1: O trabalho de curadoria e programação de cinema: experiências que organizam práticas

Mesa 2: Problemas teóricos da curadoria: olhares críticos sobre filmes e escolhas curatoriais

Mesa 3: O circuito não-comercial de exibição: festivais, mostras, cineclubes, cinematecas – encontro e troca de experiências

(Secom)