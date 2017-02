Terremoto de 5,7 graus atinge várias cidades na Colômbia

Um forte terremoto de 5,7 graus na escala Richter atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (6), informou o Serviço Geológico Colombiano. O epicentro ocorreu a 5 quilômetros ao sudoeste da sede do município de Huila e segundo nota oficial da entidade o tremor teve profundidade “superficial”, ou seja, com menos de 30 quilômetros, e a capital mais próxima ao sismo é a cidade de Neiva, que fica a 76 km de distância. As informações são da Agência ANSA.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o terremoto foi de 5,6 graus na escala Richter. O tremor foi sentido em diversas partes da Colômbia, incluindo a capital Bogotá, além de Cali, Villavicencio, Neiva, Armênia e Ibagué. De acordo com a mídia local, diversos prédios foram evacuados em Bogotá e muitas áreas rurais do país foram afetadas.

Até o momento, nenhum dano grave ou vítima foi relatada por causa do sismo, informou a Unidade Nacional de Risco de Desastres, através do perfil do presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Nas redes sociais, diversos são os usuários que relatam ter sentido um forte abalo em sua casa ou em seu trabalho.

(ABr)