Sheik diz que Corinthians só ganhará Libertadores quando ele voltar e avisa que salário não é problema

O Réveillon de Emerson Sheik e Andrés Sanchez em Angra dos Reis rendeu muitas histórias e um áudio, no mínimo, curioso. Nele, o atacante condiciona o bicampeonato do Corinthians na Libertadores a sua contratação. “Sabe quando o Corinthians vai ser campeão da Libertadores novamente? Quando eu voltar. Só quando eu voltar”, avisa.

É possível ouvir Andrés ao fundo, concordando com Sheik, que foi decisivo no título de 2012. “Porque eu sou brabo”, acrescenta o atacante, desempregado desde 31 de dezembro, quando terminou seu contrato com o Flamengo.

“Se quiser ser campeão, pede para ele (Andrés) assinar meu contrato que eu levo essa Libertadores para vocês”, assegura Sheik, em recado a um grupo de torcedores corintianos. Ele também avisa que não haverá problema com a parte financeira. “Ah, dinheiro… eu não quero dinheiro, porque me pagavam R$ 20 mil por mês e eu dei a Libertadores”, completa, citando a conquista de cinco anos atrás.

O atacante polêmico guarda com mais carinho o triunfo sobre o Boca Juniors, na final da competição sul-americana, do que a conquista do Mundial, meses mais tarde. “Eu queria ganhar do Barcelona para ficar maneiro. Agora, ganhar a Libertadores em cima do Boca Juniors… maior campeão… Riquelme chorando…”

A idade avançada – 38 anos – é apontada como um dos motivos para a restrição que existe ao nome de Sheik no Parque São Jorge. “Quando eu ganhei a Libertadores, com a participação de todos, obviamente, eu tinha 34 anos.”

