Serial killer de Goiânia quebra o silêncio e conta tudo ao jornalista Domingos Meirelles; Tiago Henrique Gomes da Rocha fala primeira vez sobre seus crimes: “Eu tinha um desejo incontrolável de matar”

No Câmera Record deste domingo, 04/06, Domingos Meirelles entrevista, com exclusividade, Tiago Henrique Gomes, o serial killer que aterrorizou Goiânia. “Eu tinha um desejo incontrolável de matar”, confessa Tiago, que assumiu ter assassinado, entre 2011 e 2014, 39 pessoas, a maioria mulheres, embora tenha executado também homossexuais e moradores de rua.

Tiago, 29 anos, foi condenado a mais de 600 anos de prisão e está preso na penitenciária de segurança máxima de Aparecida de Goiás, região metropolitana da capital, desde outubro de 2014, onde recebeu a equipe do Câmera Record.

De cabeça baixa, ele sai da cela algemado. Usa camisa branca, calça verde e chinelos. Aparenta estar mais magro do que quando foi preso. Ele chega escoltado por policiais e carcereiros ao centro de saúde da cadeia, local definido pela direção para realização da entrevista. Ao cumprimentar Meirelles, faz uma pedido inusitado: “Prefiro que a câmera me filme do outro lado”. O desejo de Thiago é que o cinegrafista grave apenas o lado esquerdo do rosto dele.

Vaidoso, tímido e de fala mansa, Tiago revela durante a entrevista uma personalidade fragmentada, de um assassino compulsivo, um assaltante metódico e um vigia acima de qualquer suspeita. Ele responde a perguntas que o Brasil inteiro deseja fazer há três anos. “Como é que surgiu seu desejo de matar?”, pergunta Meirelles. “Você acha que aquelas pessoas precisavam morrer?”, “você se considera um psicopata?”, emenda o jornalista.

Os jornalistas Daniel Motta, Gustavo Costa e Marcelo Magalhães também vão divulgar, no programa, vídeos inéditos que revelam como Tiago agia na hora de praticar seus crimes.

Meirelles pergunta como ele escolhia suas vítimas. Sem demonstrar nenhum tipo de sentimento, Tiago diz bem baixinho: “De forma aleatória. Eu tentei segurar enquanto eu pude esse sentimento ruim que eu tinha dentro de mim”.

E mais: depoimentos emocionantes da família das vítimas. E uma sobrevivente conta como foi ficar frente a frente com o assassino.

(Gabriel Failde Gallo)