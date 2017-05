Sem Globo, CBF irá comandar transmissão de amistosos da Seleção

A exclusividade da TV Globo em relação seleção brasileira parece estar chegando ao fim. A CBF lançou um projeto que pretende produzir e transmitir os amistosos time canarinho a partir de agora.

As duas primeiras experiências devem acontecer nos dois próximos amistosos contra Austrália e Argentina respectivamente. Os dois jogos serão realizados em Melbourne.

No novo modelo, a TV Brasil irá exibir os amistosos. A CBF comprou o horário na TV estatal para exibir as duas partidas. Os valores da compra de espaço não foram divulgados.

A expectativa é que a Bandeirantes seja anunciada como parceira da CBF na TV aberta. A iniciativa da CBF segue uma tendência mundial do esporte. Clubes e ligas de todo mundo já produzem seus próprios eventos e arrecadam dinheiro diretamente com anunciantes em diferentes plataformas.

Até o fim de 2016, a Globo detinha de forma exclusiva os direitos de todos os amistosos da seleção brasileira. Até o momento, a CBF não fechou contrato com a emissora carioca e a expectativa é de que as partes envolvidas não cheguem a um acordo.

Pelo novo modelo, a operação será baseada nos estúdios da CBF que ficam na sede da entidade, no Rio de Janeiro. De lá, Pelé irá comentar o desempenho do time canarinho. Cinquenta profissionais no Brasil e na Austrália estarão envolvidos na exibição dos jogos.

Além de disponibilizar os dois amistosos na TV aberta, a CBF deve fechar acordo com o Facebook para transmitir os jogos da seleção brasileira.

Antes do Mundial de 2018, a seleção brasileira deve fazer oito amistosos —entre eles a esperada ‘revanche’ contra a Alemanha. A TV Globo deverá transmitir o Mundial de 2018 e o Catar em 2022 já que negociou os direitos de transmissão diretamente com a Fifa.

(Yahoo)