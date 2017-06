São Paulo confirma venda de Luiz Araújo por R$ 29mi e quer mais dinheiro por Thiago Mendes

O São Paulo anunciará nas próximas horas a venda em definitivo de Luiz Araújo para o Lille. Os dois clubes bateram o martelo na manhã desta sexta-feira e o Tricolor ficará com 80% do valor final da transferência, ou seja, 8 milhões de euros (R$ 29,2 milhões). A venda foi sacramentada em 10 milhões de euros (R$ 36,6 milhões).

Na teoria, o São Paulo teria direito a 70%, sua parte nos direitos econômicos do atacante. Mas o diretor-executivo de futebol tricolor Vinícius Pinotti conseguiu abocanhar 10% que seriam do Mirassol.

Nas próximas horas, uma nova reunião com os representantes do Lille também deve sacramentar a venda de Thiago Mendes, conforme o Blog antecipou com exclusividade na noite de quinta-feira. O Tricolor quer mais do que os R$ 27,3 milhões oferecidos pelos franceses, porque entende que a reposição do volante de 26 anos seria muito difícil. O clube detém 80% dos direitos econômicos de Thiago Mendes.

A tendência é de que os franceses ofereçam bônus por performance do volante no Campeonato Francês. Detalhe importante: Thiago Mendes deixou bem claro na manhã desta sexta-feira, durante sua reapresentação, que está encantado com a oferta salarial feita pelo Lille.

Toda a negociação foi conduzida por Giuliano Bertolucci. O empresário trouxe as propostas da França e intermediou as conversas com Leco e Vinícius Pinotti durante toda a quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Caso a venda de Thiago Mendes também se confirme, o São Paulo ultrapassará a marca de R$ 100 milhões em negociações de jogadores somente nos seis primeiros meses de 2017. Antes, já haviam sido transferidos David Neres para o Ajax-HOL por R$ 40 milhões, Lyanco para o Torino por R$ 19,2 milhões e Augusto Galvan para o time sub-17 do Real Madrid por R$ 9,6 milhões.

Pior: o técnico Rogério Ceni pode reviver nos próximos dias o mesmo que passou Juan Carlos Osório em 2015, quando perdeu oito jogadores na metade do ano. Além de Luiz Araújo e Thiago Mendes, Junior Tavares está na mira do Ajax. O volante Wellington e o zagueiro Breno já estão fora. João Schmidt sairá na metade do ano, assim como Chávez, devolvido ao Boca Juniors. Lugano também tem chance de não ficar.