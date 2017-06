São Paulo aceita oferta de R$ 25mi do Galatasaray e Maicon nem joga mais pelo clube

Depois de David Neres, Lyanco, Augusto Galvan e Luiz Araújo, o São Paulo acaba de fechar a venda de mais um jogador: Maicon. O zagueiro foi negociado com o Galatasaray por R$ 25,7 milhões e nem joga mais pelo Tricolor.

A transferência foi fechada na noite desta segunda-feira por 7 milhões de euros – o São Paulo pode faturar mais 1 milhão de euros se Maicon atingir metas estipuladas no contrato de venda e ligadas à performance.

Rogério Ceni, inclusive, já sabe que não poderá relacionar Maicon para o confronto desta quarta-feira contra o Atlético-PR, em Curitiba. Lucão também está fora, depois da entrevista cornetando os torcedores no domingo. Lucão falhou no gol de Rafael Moura que causou a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG. Na saída do gramado, ele disse que os torcedores ficariam felizes porque ele estava de saída.

Maicon foi comprado no ano passado por 12 milhões de euros – foram 6 milhões de euros em dinheiro, que ainda não estão quitados, e 6 milhões com o repasse do lateral-esquerdo Inácio e do volante Luizão. O Tricolor manteve 50% dos direitos econômicos de cada um dos atletas.

Em má fase, Maicon era alvo frequente de críticas dos torcedores nas últimas semanas. O jogador de 28 anos nunca repetiu as exibições depois de ser comprado em definitivo – ele havia chegado no começo de 2016 por empréstimo do Porto.

Chegando: Se Maicon está de saída, o São Paulo tem dois jogadores praticamente fechados e um terceiro muito próximo. O zagueiro Robert Arboleda será comprado da Universidad Católica, do Equador, por R$ 4,9 milhões. O defensor de 25 anos vai assinar até 2020.

O outro reforço é Jonathan Gómez, do Santa Fé, da Colômbia. O meia é argentino, tem 27 anos e terá 50% de seus direitos adquiridos. O valor não foi revelado. O terceiro jogador contratado deverá ser Petros, do Betis, conforme o Blog revelou com exclusividade dias atrás.

(Yahoo)