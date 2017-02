Santos cogita não inscrever Ricardo Oliveira na 1ª fase do Paulistão

Ricardo Oliveira pode ficar de fora da fase de grupos do Paulistão. A decisão, que está sendo estudada pelo técnico Dorival Júnior junto à diretoria, tem a ver com a dificuldade do atacante em recuperar a forma física depois de sofrer por quase um mês com caxumba.

O Peixe anunciou hoje a inscrição de mais quatro atletas e Ricardo Oliveira segue sem condição legal de atuar. Foram assegurados no Campeonato Paulista os atacantes Bruno Henrique e Kayke, o zagueiro Cleber e o goleiro Vladimir. Desta maneira, já são 24 das 28 vagas preenchidas.

Uma eventual não inscrição de Ricardo Oliveira não significa que ele está fora dos planos. Neste caso, Dorival Júnior aproveitaria o mês de fevereiro para colocá-lo em condição física ideal para estrear na Libertadores em março e disputar o Paulistão a partir da fase de mata-mata.

Na teoria, uma das quatro inscrições que restam está guardada para o artilheiro – o zagueiro David Braz está na mesma situação. Já o atacante Vladimir Hernández só depende da regularização de sua documentação para estar apto a jogar no estadual.

OS 24 INSCRITOS ATÉ AGORA:

– Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

– Zagueiros: Lucas Veríssimo e Cleber

– Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju

– Volantes: Renato, Thiago Maia, Leandro Donizete e Yuri

– Meias: Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota e Rafael Longuine

– Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique

