ROTAM no combate aos roubos de cargas

Equipes de ROTAM e ROTAM 90 diante de informações do WhatsApp denúncias ROTAM, seguiu em deslocamento para cidade de Cesariana para averiguar um possível roubo a carro forte em andamento, quando no município de Guapó, se deparou com um veículo Audi cor branca com dois indivíduos em atitudes suspeitas, de imediato a equipe realizou a abordagem, e na busca veicular foi localizada uma pistola Imbel cal.45 de uso restrito, indagados sobre a e destino do armamento, os abordados não souberam informar. O ROTAM 90 deslocou até o 4 DP. De Aparecida de Goiânia onde Wesley Paulino da Gama, já com passagens pelos artigos 121do CPB, 33 da 11.343/06 e 16 da 10.826/03, foi autuado novamente no artigo 16 da Lei 10.826/03, ROTAM Comando e COPOM cientes.

RAI: 2338866.

