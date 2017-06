ROTAM E POLÍCIA FEDERAL no combate aos roubos dos CORREIOS e posse ilegal de arma de fogo

A equipe de ROTAM 9771, em operação conjunta com a Polícia Federal, realizaram as prisões de Gabriel Roberth Borges Chaveiro e Joate Candido De Oliveira.Com os indivíduos foram apreendidos 1 (UM) REVÓLVER CAL. 38 RASPADO, 1 (UM) (VÍDEO GAME), 1 (UM) FIAT PALIO DE COR PRETA NFY 6837 e vários outros objetos produtos de roubo da carga dos Correios. Em posse dos objetos, arma e veículo apreendido, as equipes de ROTAM e da PF, deslocaram até a sede da Policia Federal, onde formalizou-se o APF.RAI: 3414215

ROTAM prende 900Kg de cannabis sativa

As equipes do ROTAM COMANDO E ROTAM 90, encontravam-se em patrulhamento tático especial, quando avistaram um VW GOL COR PRATA-OGD 0188 em atitude de suspeição, ao aproximarem para procederem a abordagem, o veículo evadiu. As equipes de ROTAM efetuaram a perseguição/acompanhamento, sendo que na Alameda Rosalina, Setor Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia-GO, fora abordado. *Jarbas Gomes E Silva (contra o mesmo consta 3 mandados de prisão), que usava uma identidade falsa em nome de João Marcos Do Nascimento Silva e da menor F.F.V.S. Na busca veicular, a equipe encontrou uma grande quantidade de Maconha. Indagados sobre a origem da droga, os abordados informaram que a mesma é oriunda do Paraguai, e que teria mais escondida. Detectado o restante de maconha em depósito, a equipe aprendeu aproximadamente 900kg de CANNABIS SATIVA “maconha”, 1 balança industrial, 1 balanças de precisão, R$600,00 em espécie, Radio Amador e 1 Celular da Marca positivo. Fora dada voz de prisão ao casal e formulado o APF no o 4o DP de Aparecida de Goiânia-GO. RAI: 3414606