Rotam captura foragido da justiça

ROTAM 9757 em patrulhamento tático especial pela Rua 06 c/Rua 09 QD 25 LT 07 Vila Klerea- Goianira abordou TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO RG 15469247 SSP MT, que trafegava em uma moto Honda Biz Placa ONM6473, em atitudes suspeitas. Ao consultar os antecedentes do abordado via COPOM, constatou-se que havia em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal. Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão ao o abordado e o conduziu para a sede da Polícia Federal em Goiânia onde foram tomadas as medidas cabíveis.

ROTAM recupera veículos dos CORREIOS

ROTAM 9757 em patrulhamento tático especial pela Rua Salina 7 QD 27 LT 29 Res. Buena Vista 2, localizou o veículo Fiat Ducato Placa OMP 8368 pertencente aos Correios do Brasil (Sedex) que havia sido roubado minutos antes na Rua Lucas Garcez QD 01 LT 07 Vila Anchieta, sendo que no interior do veículo estavam diversas encomendas que seria entregue nesta mesma data e que foram subtraídas. Compareceram no local o motorista Aparecido Cordeiro de Farias e o seu supervisor Vladmir Pinheiro Camilo onde o veículo foi entregue ficando sob sua responsabilidade dos mesmos.