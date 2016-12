Rio de Janeiro: saiba quais serão as atrações do Réveillon 2017 em Copacabana

O famoso réveillon na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terá início às 18h do sábado (31). A atração principal será a apresentação dos cantores Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, a partir das 21h45, no show do Grande Encontro. DJs também vão animar o público.

Neste ano, o Réveillon de Copacabana terá apenas um palco, na altura do Copacabana Palace.

As apresentações vão se prolongar até quase 3h. A noite terá também shows do cantor Alex Cohen, DJ MAM e Léo Jaime. As baterias das escolas de samba Unidos da Tijuca e Mangueira encerram a festa.

A festa deverá reunir 2 milhões de pessoas. A expectativa é que haja 865 mil turistas na cidade, e que a economia receba uma injeção de US$ 690 milhões.

Queima de fogos

A tradicional queima de fogos terá duração de 12 minutos, quatro minutos a menos do que a festa passada, e será feita por 11 balsas que levarão os explosivos para a orla de Copacabana. Mesmo menor, a queima de fogos terá “muita beleza”, segundo o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Antonio Pedro Figueira de Mello.

As 18 toneladas de fogos somam 21 mil bombas, que formarão desenhos no céu de Copacabana como flores, palmeiras e corações. O espetáculo é assinado pela empresa Pirotecnia Igual Brasil, e os explosivos foram importados da Espanha.

Outras queimas de fogos foram organizadas fora de Copacabana, em áreas de lazer e demais praias. As festas terão palcos e apresentações ao vivo e poderão ser acompanhadas em Sepetiba, Ilha do Governador, Barra Tijuca, Flamengo, Ramos, Madureira, Penha, Guaratiba e Paquetá.

As 19 balsas que serão usadas nas festas de Copacabana, Flamengo e Icaraí terão um isolamento de 450 metros de raio. Os passageiros de barcos devem se atentar a condições de segurança, como a habilitação dos pilotos e a presença de coletes salva-vidas.

Bloqueios e transporte

As ruas de Copacabana serão totalmente bloqueadas para veículos particulares a partir das 19h, o que inclui ônibus fretados, veículos de turismo e motoristas que prestam serviço por aplicativos como o Uber. O bloqueio terminará às 5h do dia 1º.

Mesmo os ônibus e táxis credenciados não poderão circular em Copacabana depois das 22h.

Após a queima de fogos, a recomendação é que as pessoas evitem sair de uma só vez da praia e deixem o bairro com tranquilidade.

Além das quatro estações de metrô, o público poderá se dirigir aos dois terminais de ônibus preparados para a virada do ano. Na Enseada de Botafogo, vão parar os ônibus para o centro e zona norte. Nas avenidas Prudente de Morais e Vieira Souto, em Ipanema, vão ficar os pontos para quem segue com destino à zona oeste. Neste ano, também será possível usar a Linha 4 do metrô para ir à Barra da Tijuca e de lá embarcar nos BRTs. Os bilhetes de metrô devem ser comprados antecipadamente e não estarão disponíveis no dia da festa.

O estacionamento em Copacabana também será proibido, a partir de hoje (30). Quem tiver o carro rebocado terá que pagar uma taxa emitida no site da Secretaria Municipal de Transporte Urbano e buscar o veículo em um depósito em São Cristóvão, na zona norte.

(ABr)