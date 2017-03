Realocação de médicos da prefeitura reduz déficit das unidades de urgência

A secretária municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, recebeu hoje, 24, em seu gabinete, o presidente do Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego), Rafael Cardoso Martinez. O objetivo da reunião foi esclarecer à entidade de classe a redistribuição dos profissionais médicos na secretaria. Também estiveram presentes a procuradora-geral do município, Ana Vitória Gomes, – representando o prefeito Iris Rezende, a chefe da Advocacia Setorial da SMS, Ana Cristina Veloso, e o superintendente de Gestão de Redes de Atenção à Saúde, Cláudio Tavares.

Na ocasião, Mrué explicou que o objetivo principal da medida é garantir assistência adequada e de qualidade ao paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia. A realocação, que está em andamento, já mostra resultados. Dos 114 plantões médicos descobertos da rede de urgência do município, 77 foram assumidos por profissionais redistribuídos; ou seja, uma redução de 67% no déficit das escalas.

Os critérios adotados para a mudança das lotações dos médicos são o número de atendimentos das unidades, a localização e a quantidade de pacientes que aguardam em leitos de observação. Com isso, é possível garantir que as unidades tenham a quantidade adequada de plantonistas médicos, de acordo com a demanda.

“A partir dos levantamentos realizados desde o início desse ano, percebemos que muitas vagas de plantões estavam descobertas. Começamos, então, um redimensionamento planejado e gradativo, a fim de buscar profissionais que estão em funções administrativas, por exemplo, que possam contribuir com a assistência direta aos pacientes”, justifica Fátima Mrué.

Além disso, com a reestruturação das escalas, “estamos preocupados também com as condições de trabalho desses médicos, dando a oportunidade de atuarem em outras unidades ou funções”. Ainda segundo a secretária de Saúde, foram oferecidas opções aos servidores, conforme capacidade técnica, e nenhum profissional foi dispensado.

