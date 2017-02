Real Madrid e Napoli duelam na Champions sob o olhar de Maradona

O Real Madrid recebe o Napoli, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, de olho em um bom resultado para viajar mais tranquilo para a partida na Itália.

Os merengues, atuais campeões do torneio, vão enfrentar uma equipe que não perde há 18 jogos, incluindo três partidas no campeonato europeu.

A equipe do técnico Maurizio Sarri é terceiro colocado da Serie A, a nove pontos da líder Juventus, e se classificou para a fase eliminatória da Liga em primeiro do grupo B.

O encontro é praticamente uma novidade, já que as equipes se enfrentaram apenas uma vez na Copa da Europa 1987/88, com vitória dos espanhóis por 3 a 1, no resultado agregado.

Maradona, que liderava os italianos na ocasião, vai acompanhar a partida de quarta-feira no Santiago Bernabéu, a convite da equipe italiana.

“Graças a Deus ele não joga!”, brincou Modric, com um largo sorriso, na coletiva de imprensa que antecede a partida. “É um dos maiores jogadores da história do futebol e estamos feliz que ele vai assistir o jogo”, acrescentou o croata.

– Mertens artilheiro –

Apesar de perder o atacante titular Arkadiusz Milik por lesão, em outubro, os napolitanos conseguiram reformular o ataque do time com o trio formado por Lorenzo Insigne, o espanhol José Callejón e o belga Dries Mertens. Os três assustam qualquer defesa.

Mertens briga pela artilharia do Campeonato Italiano, com 16 gols marcados, dois a menos que o argentino Gonzalo Higuaín e o bósnio Edin Dzeko.

Forte no ataque e também na zaga, os defensores italianos são liderados pelo espanhol Raúl Albiol. O Napoli sai para o jogo tocando a bola desde a própria intermediária e é um perigoso rival fora de casa.

“É um time que tem jogadores muito bons, com muita intensidade e mobilidade. São rápidos e tecnicamente muito bons”, lembrou o técnico francês Zinedine Zidane, nesta terça-feira.

Os merengues, que lideram a Liga Espanhola, se classificaram em segundo do grupo F. Zidane vai ter as voltas de jogadores importantes, como o brasileiro Casemiro, o alemão Toni Kroos e o croata Luka Modric.

– CR7 busca recorde –

Na frente, o português Cristiano Ronaldo e o francês Karim Benzema são nomes certos. O terceiro homem, que vai ocupar o lado direito do campo, ainda está indefinido: ou Lucas Vázquez ou Isco devem ser escalados.

O galês Gareth Bale já treinou com a equipe, mas não foi relacionado para a partida. Zidane espera que o atacante participe do jogo de volta, dia 7 de março, em Nápoles.

CR7 vai ter mais uma chance para se aproximar da marca de 100 gols na Liga dos Campeões. O português é o maior artilheiro da competição, com 96 gols marcados.

Caso faça dois gols, o melhor do mundo chega aos 100 em competições de clubes europeia, já que o atacante marcou duas vezes na Europa League.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Keylor Navas – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Lucas Vázquez o Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo. Técnico: Zinedine Zidane

Napoli: Reina – Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam – Allan, Jorginho, Hamsik – Callejón, Mertens, Insigne. Técnico: Maurizio Sarri.

