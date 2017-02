Presidente do Corinthians fala em golpe, jura inocência e descarta renúncia

Poucos dirigentes no futebol mundial vivem pressão maior do que Roberto Andrade. Além da dificuldade com a falta de dinheiro e a necessidade de montar um time competitivo, o presidente do Corinthians luta para sobreviver ao pedido de impeachment que será votado na próxima segunda-feira. Nesta entrevista exclusiva ao Blog, o comerciante de 56 anos admite apreensão com a decisão do Conselho Deliberativo, se vê vítima de um golpe político, chama seus opositores de oportunistas, avalia seus dois anos à frente do clube, descarta renunciar à presidência após parecer favorável da Comissão de Ética, explica a contratação fracassada de Drogba…

BLOG: Como tem vivido esses dias que antecedem a votação que pode definir seu impeachment?

ROBERTO ANDRADE: Eu fico apreensivo, sem sombra de dúvida. Mas se acontecer de eu sofrer o impeachment, vou para casa e recomeçarei minha vida no dia seguinte. Já o Corinthians terá sua vida muito prejudicada com uma decisão como essa.

Considera a tentativa de impeachment como um golpe político?

Tenho certeza de que é. A Comissão de Ética já mostrou que não cometi crime nenhum. O problema é que no Corinthians todo mundo quer o poder. O clube está há quatro meses parado por causa dessa agitação. É coisa de um bando de oportunistas.

Você pensou na possibilidade de renunciar?

Não vou renunciar. Se fosse para fazer isso, já teria tomado a decisão há muito tempo e não sofreria com todo esse desgaste.

Que avaliação faz da sua gestão?

É óbvio que cometi erros, como todo mundo que assume um clube como o Corinthians. Mas não foi nada de propósito ou pensado para prejudicar o clube. Se eu tivesse roubado, concordaria com o impeachment, mas não tem absolutamente nada ilegal.

Arrepende-se de algo que fez desde que se tornou presidente?

Não me arrependo de nada, porque nunca tive a intenção de lesar o Corinthians. É preciso entender que esse movimento todo não é contra o Roberto, mas contra a própria imagem do Corinthians. Prejudica demais o clube.

Existe uma corrente forte no Parque São Jorge garantindo que você escapará do impeachment?

Eu também acho que sim, mas é preciso esperar. E prometo continuar trabalhando fortemente para que o Corinthians consiga se reerguer. Só espero que me deem sossego para administrar as coisas.

É verdade que parte importante das receitas do Corinthians acaba em março?

O que eu posso dizer é que nunca houve facilidade com o fluxo de caixa. Desde meu primeiro dia como presidente, sempre existiu dificuldade. É por isso que reduzimos o quadro de pessoas no futebol, na base, no clube, prolongamos dívidas, negociamos com parceiros…

Há quem garanta que a contratação do Drogba não vingou porque houve gente do próprio Corinthians conspirando contra. Acredita nisso?

Não. Isso não existe. Eu conversei três vezes com o Drogba. O Corinthians foi até onde era possível, mas ele preferiu não aceitar a proposta. Vida que segue. Seremos felizes com os jogadores que temos aqui.

(Yahoo)