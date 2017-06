Prefeitura de Goiânia revitaliza mais de 26 mil pontos de iluminação

De janeiro a maio deste ano, 26.980 mil pontos de iluminação foram trocados em Goiânia. Em média, a Prefeitura de Goiânia instalou 176 novas lâmpadas todos os dias. Para o sucesso da operação, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), 32 equipes revezam diariamente para executar o serviço nos períodos diurno e noturno.

Segundo o diretor de Serviços Públicos da Seinfra, Rodolfo Leon Salinas, ao realizar o trabalho as equipes avaliam a qualidade do conjunto da luminária. “Na maioria dos casos, apenas uma lâmpada soluciona a demanda. Em outras situações é fundamental a troca do relê fotoeletrônico e, em outros casos, a troca reator e do braço que sustenta a luminária”, explica.

Atualmente, a maioria das lâmpadas de Goiânia é de vapor de sódio, portanto, mais eficientes e menos poluentes se comparadas com as mais antigas, que são compostas de mercúrio. “Nos últimos anos, com o lançamento do Programa Reluz, do Governo Federal, as lâmpadas de mercúrio foram sendo substituídas pelas de vapor de sódio. Esse trabalho de substituição continua sendo realizado pelos servidores da Citeluz Serviços de Iluminação Urbana que atuam nas ruas da cidade”, ressalta Salinas.

Para abranger toda a Capital, as equipes se dividem em sete regiões (Norte, Leste, Sul, Campinas, Sudoeste, Noroeste e Centro). A segmentação do trabalho, segundo Salinas, facilita a logística e reduz custos. “Além do planejamento das instalações e do gerenciamento das operações, a divisão em regiões reduz os gastos públicos e torna mais eficiente o trabalho dos eletricistas e supervisores”, pontua.

Solicitação de serviços

Recentemente, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Seinfra, disponibilizou um número para que os cidadãos solicitem via o aplicativo WhatsApp a trocas de lâmpadas na cidade. Para entrar em contato, a população deve encaminhar uma mensagem de texto para (62) 98493-7229. Os serviços podem ser solicitados diariamente, 24 horas por dia, com o retorno em horário comercial.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fernando Cozzetti, conta que a iniciativa melhora o atendimento aos goianienses. “A ferramenta traz uma gestão colaborativa e participativa por parte da Seinfra e do próprio cidadão, que nos informa onde há demandas. Após receber as informações, a determinação imediata é resolver a solicitação com rapidez e qualidade”, salienta.

Além da troca de lâmpadas, os moradores podem solicitar serviços como operação tapa-buracos, limpeza ou reposição de tampas das bocas de lobo e outras ações de infraestrutura. É necessário repassar o endereço e ponto de referência para agilizar os trabalhos. “Os cidadãos podem também realizar solicitações por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão nos telefones 3524-8363 e 3524-8373. O importante é disponibilizar canais de comunicação e que as demandas sejam todas solucionadas”, assinala.

Modernização da iluminação pública

Na semana passada, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, anunciou que irá modernizar todos os sistemas tecnológicos do município começando pela iluminação pública. A intenção é atrair Parceria Público-Privada (PPP) para o projeto, que pretende substituir as lâmpadas por tecnologia de LED, dentro de um sistema de rede elétrica totalmente inteligente.

Durante o anúncio, foi apresentado ao prefeito projeto para que Goiânia adote o Smart Grid na iluminação pública da Capital. Trata-se de uma rede, que se utiliza da tecnologia da informação para fazer com que o sistema seja mais eficiente (econômica e energeticamente), confiável e sustentável. Com ele, pode-se, por exemplo, controlar a iluminação de parques e praças para acender e apagar as luzes e diminuir o fluxo luminoso em horários pré-programados.

“Vamos modernizar nossa Capital, usar a tecnologia em nosso favor e trazer grandes mudanças para a população, desde a iluminação aos serviços procurados pelo cidadão”, destacou o prefeito.

