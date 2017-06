Políticos britânicos retomam campanha eleitoral, após atentado no sábado

Os políticos britânicos retomam nesta segunda-feira (5) a campanha para as eleições gerais que acontecem na quinta-feira (8) no Reino Unido, após a campanha ter sido suspensa no domingo (4) por causa do atentado em Londres, em que morreram sete pessoas. As informações são da EFE.

A primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, fará campanha na capital após presidir uma reunião do comitê de emergência Cobra, formado pelos principais membros do Governo e representantes policiais, para tratar das medidas de segurança após o ataque na London Bridge e no Borough Market.

Além de Londres, May fará campanha em Yorkshire, Norte da Inglaterra, e na Escócia, enquanto que o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, da oposição, estará no Nordeste da Inglaterra, segundo informaram os partidos.

De acordo com a imprensa local, May ressaltará a importância de que o Reino Unido conte com uma liderança forte para defendê-lo da ameaça terrorista. A campanha da primeira-ministra também vai focar nas negociações sobre a saída britânica da União Europeia (UE), que começarão 11 dias após as eleições.

A expectativa é de que Corbyn, que avançou nas pesquisas de intenção de voto nas últimas semanas, volte a criticar o Governo pelos cortes no setor público e pelas desigualdades sociais que há no país.

May destacou que as eleições desta quinta-feira não serão adiadas por causa do atentado de Londres.

A primeira-ministra decidiu há algumas semanas antecipar as eleições gerais que aconteceriam em 2020. Segundo ela, o objetivo da medida é garantir que o futuro líder do país conte um mandato forte para negociar com firmeza a saída do Reino Unido da União Europeia.

Nas eleições de quinta-feira, cada distrito eleitoral do Reino Unido elege um membro do parlamento (equivalente ao deputado federal, no Brasil) para a Câmara dos Comuns (que equivale à Câmara dos Deputados). O partido que obtiver a maioria dos assentos tem o direito de formar o Governo, com o seu líder como primeiro-ministro.

Atentado

No sábado, um furgão atropelou vários pedestres na London Bridge. Do veículo saíram três homens com facas que atacaram indiscriminadamente várias pessoas no Borough Market, bem próximo à ponte. Até o momento sete pessoas morreram, além dos três terroristas. De acordo com os últimos dados, 48 pessoas ficaram feridas e estão internadas em hospitais londrinos, 21 das quais em estado crítico.

Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Metropolitana de Londres começou a revistar duas casas nos bairros de Newham e Barking, ambos no leste da cidade, onde ontem os agentes também entraram em um apartamento e detiveram 13 pessoas ligadas ao ataque. Uma delas, um homem de 55 anos cuja identidade não foi divulgada, foi liberado sem acusações.

(ABr)