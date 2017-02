Polícia Rodoviária Federal e medo da violência tiraram Flamengo e Vasco de Juiz de Fora

Não foi por causa da programação de blocos de carnaval e muito menos em função do jogo entre Tupi e URT que a cidade de Juiz de Fora deixou de receber o clássico entre Flamengo e Vasco.

O medo da violência foi determinante para as autoridades voltarem atrás e desistirem de receber a partida válida pela semifinal do campeonato carioca.

O blog fez contato com um funcionário da prefeitura que confirmou a informação.

Exibir foto . Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto

Os acontecimentos antes de Botafogo e Flamengo no Engenhão que vitimou um torcedor botafoguense há 10 dias deixaram as autoridades em alerta.

As festividades de carnaval, segundo o funcionário, iriam dividir o policiamento na cidade e a possibilidade de não contar com um efetivo necessário para controlar possíveis incidentes entre as torcidas acabou sendo determinante para a prefeitura desistir do evento.

Como se não bastasse, a Polícia Rodoviária Federal, em função do movimento de carnaval, não garantiu segurança nas rodovias Washington Luis e BR-040.

Três Rios e Matias Barbosa, que estariam no roteiro dos torcedores, respiraram aliviados.

(Yahoo)