PF prende suspeito de divulgar pornografia infantil na internet

A Polícia Federal prendeu hoje (16) em flagrante, na região metropolitana de Salvador, um suspeito de divulgar imagens pornográficas de crianças na internet. A instituição declarou que não vai divulgar o nome do preso, de 39 anos, nem a cidade onde ele praticava o crime.

No momento da prisão, o suspeito carregava arquivos digitais contendo imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Federal, as investigações era feitas desde 2015, depois que a polícia internacional (Interpol) passou informações de um internauta brasileiro que disponibilizava esse tipo de material em redes sociais da Polônia.

A partir das informações, a PF identificou o suspeito e o local de onde ele acessava a internet. Por meio de uma autorização judicial, os agentes realizaram as buscas e apreensões e a prisão do homem. Entre os itens apreendidos estão cartões de memória, HDs e pendrives com as imagens que justificaram o flagrante. O material foi encaminhado para uma perícia que deve apurar a divulgação do material ilegal.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente” é crime.

Caso condenado, o homem pode pegar de 1 a 4 anos de prisão.

