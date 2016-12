Peru diz que Odebrecht não poderá participar de novas licitações no país

O chefe do Gabinete Ministerial do Peru, Fernando Zavala, informou na quarta-feira (28) que serão feitas mudanças na Lei de Contratação com o Estado para que a Odebrecht e empresas que foram sancionadas por atos de corrupção não participem em novas licitações oficiais. As informações são da Agência Andina.

Após uma reunião com o Conselho de Ministros, Zavala destacou que o governo peruano preocupa-se com o combate à corrupção e tem adotado uma série de medidas nesta direção. “Combinamos implementar mecanismos na nova Lei de Contratação do Estado para impedir que as empresas sancionadas por corrupção não participem em novas licitações convocadas pelo Estado”, disse ele em coletiva de imprensa.

“Sobre as obras em execução, nós vamos dar condições para que as investigações prossigam e ao mesmo tempo garantir as condições para continuar com os serviços que tem a ver com a cidadania”, informou o ministro. Ele conclamou o Ministério Público e o Poder Judiciário “para que realizem todas as investigações e diligências que correspondem a esse caso, no prazo mais breve possível, para punir os responsáveis”.

A decisão do governo peruano vem um dia depois do governo do Panamá anunciar, na terça-feira (27), que o grupo Odebrecht não poderá participar de futuras licitações no país.

(ABr)