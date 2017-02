Padrasto e personal são presos em Caldas Novas suspeitos de abusar de menina

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de estuprar uma menina de 12 anos em Caldas Novas, no sul de Goiás. Segundo as investigações, o padrasto da vítima, de 45 anos, abusava da enteada ao descobrir o caso, o personal trainer, de 27 anos, passou a chantagear o amigo para que também ter relações com a criança.

O padrasto, que é vendedor de carros, morava com a mãe da vítima há cerca de cinco anos em Caldas Novas. “Ele abusava da criança dos 10 aos 12 anos de idade. Um dia, em um apartamento, ele fez sexo com ela na frente do amigo e o personal passou a ameaçar o padrasto de contar o caso para todo mundo se ele não aliciasse a menina para ele”, contou o delegado Fernando Barbosa Martins.

O crime só foi descoberto em janeiro deste ano, quando a garota foi passar férias na casa do pai biológico, em Nova Crixás. “Mesmo longe, o padrasto mandava mensagens para a criança, pedindo fotos íntimas. O pai viu uma dessas mensagens e foi tirar satisfação com o homem, que o ameaçou de morte”, acrescentou o delegado.

O pai biológico da menina denunciou o crime e também alertou a mãe sobre o caso. Um exame de conjunção carnal foi realizado e comprovou que a menina não era mais virgem. Em À polícia, a menina disse que era abusada pelos dois homens e não falava nada para ninguém, pois o padrasto a ameaçava.

O delegado informou que, ao tomar conhecimento do crime, a mãe saiu de Caldas Novas e foi para cidade de Nova Crixás encontrar a filha. “O padrasto passou a ameaçar a mulher e a menina de morte se elas não voltassem para Caldas Novas. Como elas não voltaram, ele chegou a viajar para ir atrás das duas. O prendemos quando ele se preparava para matar a mãe da menina”, disse o delegado de Nova Crixas Dr: Fernando Barbosa Martins.

O padrasto vai responder por estupro de vulnerável, aliciamento de menor e mediação para lasciva de outrem.

Já o personal trainer foi preso na segunda-feira (13) em casa, em Caldas Novas. Ele vai ser indiciado por estupro de vulnerável e aliciamento de menor.

