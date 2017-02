“Oscar na NBA” era só jogada de marketing e fãs ficam decepcionados

Em fim de semana de NBA All-Star, eventos relacionados ao maior campeonato de basquete do mundo, a grande expectativa no Brasil ficou por conta da participação inédita de Oscar Schmidt, o maior cestinha da história do basquete mundial, num jogo nas estreladas quadras norte-americanas.

O brasileiro, que atualmente tem 59 anos e vem lutando contra um câncer raro no cérebro desde 2013, foi draftado (convocado) pelo Brooklyn Nets em 1984, quando o time ainda era sediado em New Jersey. Porém, ao saber que não poderia defender a camisa da seleção brasileira à época, por regras da liga americana de basquete, disse não. Neste ano, ele foi homenageado pelo time num evento na quadra e ainda foi convocado para participar do chamado “Jogo das Celebridades”, que aconteceu na sexta-feira (17), em New Orleans.

O que os brasileiros não sabiam – talvez nem mesmo Oscar – é que ele teria que se submeter a um técnico “estrela de redes sociais” e dividir quadra e banco com rappers, atores de séries famosas e um elenco bastante duvidoso – como a ex-namorada de Kevin Durant, por exemplo. Em resumo: em uma participação rápida e pífia, o brasileiro converteu duas cestas de dois pontos para o seu time, que venceu a partida, mas que em nada contou com sua mira afiada.

Mas o que mais incomodou foi a propaganda feita sobre sua participação no jogo. A Budweiser botou no ar um lindo anúncio exibido exaustivamente com trilha própria sobre a trajetória vitoriosa de Oscar e sua “chegada” à NBA, tantos e tantos anos depois. A própria ESPN, que detinha os direitos de transmissão, também anunciou a partida como se ela realmente fosse uma homenagem ao jogador brasileiro. Que, ao final, mais parecia um coadjuvante de terceira frente às palhaçadas típicas dos shows americanos que envolvem esporte e entretenimento. Ninguém entendeu nada.

Rômulo Mendonça, que narrou o infeliz momento, bem que tentou inserir suas piadas pra ficar menos feio. Até que deu certo, mas os espectadores, especialmente os que participam de redes sociais, estavam furiosos – inclusive acharam o twitter da técnica espalhafatosa do time de Oscar e começaram a questionar, em inglês, se ela realmente sabia de quem se tratava. Eduardo Agra e Zé Boquinha, que comentavam a transmissão, estavam visivelmente constrangidos. Afinal, o melhor time de comentaristas de basquete da emissora foi escalado para destacar uma participação de, no máximo, 4 minutos de Oscar, num jogo todo.

José Renato Ambrosio, que estava em New Orleans, foi o único brasileiro a ver de perto a decepcionante participação. Falou com Ronaldinho Gaúcho, Diego Hipólito (convidados vips do camarote da cervejaria que promovia a ação) e, por fim, conversou com Oscar, ao final do jogo – durante a transmissão, ninguém da TV norte-americana o procurou. E para encerrar de forma triste, Oscar agradeceu à agência de publicidade brasileira responsável por aquilo tudo.

A expectativa que se criou enganou até o próprio Oscar, que foi visto em reportagens diversas nas últimas semanas treinando lances como se realmente fosse jogar pra valer. Acompanhado dos filhos e da mulher, o que se via na sua própria quadra de casa era um jogador que há 14 anos não entrava em quadra, esforçando-se para fazer bonito…

Nosso cestinha, talvez, merecesse mais que um circo.

