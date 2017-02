Oposição perde votos e chance de Roberto Andrade escapar do impeachment aumenta

A menos que surja mais um grande escândalo nos próximos dias, Roberto Andrade deverá se livrar do impeachment em votação marcada para a próxima segunda-feira, no Parque São Jorge. O presidente do Corinthians passará pelo crivo do Conselho Deliberativo: se houver maioria favorável à saída, Roberto já estará fora da presidência no dia seguinte, de maneira temporária – existiria ainda uma votação dos sócios para legitimar a decisão do conselho.

Os conselheiros que trabalham pelo impeachment perderam muitos votos depois que a Comissão de Ética se mostrou contrária ao afastamento de Roberto, por entender que ele não cometeu crime – a notícia foi revelada com exclusividade pelo Blog na segunda-feira passada.

Nas estimativas feitas por situação e oposição, Roberto escapa. A última esperança de quem o quer fora do clube é o voto secreto. Ou seja, existe a aposta de que vários conselheiros que se declaram publicamente contrários ao impeachment para não ficarem mal com cardeais importantes votem de maneira contrária diante da urna.

Desde o começo de fevereiro, figuras importantes dentro da política corintiana começaram a trabalhar pela absolvição do presidente. Apesar de ter se afastado de Roberto em 2017, o ex-presidente Andrés Sanchez é um dos contrários ao impeachment, assim como Paulo Garcia e Alberto Dualib.

Eles entendem que o Corinthians pode se tornar ingovernável diante da jurisprudência criada com um eventual impeachment. Ou seja, diante de uma sequência ruim de resultados ou de qualquer suspeita, haverá gente dentro do Parque São Jorge pedindo a saída dos próximos presidentes.

Do contra: Apesar de enfraquecido, o movimento pró-impeachment segue em busca de votos. E uma cena no mínimo curiosa marcou o último fim de semana. Jorge Kalil, eleito vice-presidente na chapa de Roberto, esteve no clube para fazer campanha contra seu antigo aliado. Detalhe: ele quase arranjou confusão depois de encontrar defensores da permanência do presidente.

Romeu Tuma é outro favorável ao impeachment e tem organizado jantares com conselheiros indecisos. Em um dos encontros estiveram Fran Papaiordanou, Orlando Scarpelli, José Busico, Waldemar Pires…

(Yahoo)