ONU continua confiante no Acordo de Paris, mesmo com saída dos EUA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta sexta-feira (2) que o Acordo de Paris sobre a mudança climática “está bem encaminhado” e que a aposta na economia verde é a aposta no futuro. A declaração foi divulgada numa rede social, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a retirada do seu país do tratado. A informação é da ONU News.

Guterres afirmou estar seguro de que países e o setor privado continuarão tomando ações para conter as mudanças climáticas em seus negócios e pediu a todos os governos que continuem comprometidos com a implementação do Acordo de Paris para o benefício de todos no mundo..

O secretário-geral está em viagem oficial à Rússia, onde tem reuniões com o presidente Vladimir Putin e o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov. Em entrevista a jornalistas, ele disse estar profundamente convencido de que os estados, as cidades, a comunidade empresarial e a sociedade civil dos Estados Unidos continuarão engajados no combate à mudança climática.

Segundo o chefe da ONU, eles vão seguir apostando na economia verde porque “é uma boa opção e a economia do futuro. Aqueles que investirem neste caminho verde serão os líderes da economia do século 21”.

Decepção

Ontem, Guterres havia afirmado que a decisão dos Estados Unidos de sair do Acordo de Paris sobre mudança climática foi “uma grande decepção para os esforços globais para reduzir os gases que causam o efeito estufa”. Em um comunicado lido pelo porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, na sede das Nações Unidas em Nova York, Guterres disse que a decisão foi uma decepção também para a promoção da segurança global.

Para Guterres, contudo, a transformação prevista pelo Acordo de Paris já está em andamento e que esse processo criará empregos e mercados de qualidade para um próspero século 21. O chefe da ONU frisou entretanto que “é crucial que os Estados Unidos continuem sendo líderes em questões ambientais”. E disse que espera cooperar com o governo americano e com todos os atores nos EUA e em todo o mundo na construção de um futuro sustentável, “do qual nossos netos dependem”.

(ABr)