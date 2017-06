Olimpíada de Matemática começa nesta terça com recorde de escolas inscritas

Mais de 18,2 milhões de alunos brasileiros farão amanhã (6) a prova da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Com o recorde de 53.230 escolas inscritas, a 13ª edição da Obmep alcança 99,6% dos municípios do país e terá pela primeira vez a participação de colégios particulares, que somam 4.472 inscritos.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações, cada escola inscrita na Obmep 2017 vai aplicar e corrigir as provas, seguindo as instruções e os gabaritos elaborados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que realiza o evento.

“As provas são diferenciadas em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade: 6º ou 7º ano do ensino fundamental; 8º ou 9º ano do ensino fundamental; e ensino médio. Cada uma tem 20 questões de múltipla escolha, e os alunos classificados nessa etapa farão a segunda fase, discursiva, marcada para 16 de setembro”, diz em nota o ministério.

De acordo com o coordenador-geral da olimpíada, Cláudio Landim, “a prova da Obmep não mede conhecimento, mas habilidade e raciocínio”. De acordo com ele, o exame tem o objetivo de aumentar a qualidade do ensino da matemática no país por meio da formação de professores e alunos.

Criada em 2005, a Olimpíada de Matemática é uma realização do Impa com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e promovida com recursos dos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Educação.

