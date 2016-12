Ana Priscila/ Kasane – Recente pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, levantou que oito em cada dez brasileiros não usam protetor solar. Em um país em que a incidência de raios solares é alta durante todo o ano, os dados preocupam. De ressecamento até o melanoma, tipo mais agressivo de câncer de pele, os perigos são vários, mas podem ser evitados com o hábito simples de aplicar protetor diariamente.

A falta de opções não é desculpa para o não uso, já que os protetores podem ser encontrados nas formas de creme, loção, spray e até mesmo nas maquiagens, como em bases e pós. Somente a rede de Drogarias Santa Marta dispõe de mais de 15 linhas completas desses produtos, desde marcas populares até as mais caras, vendidas geralmente com indicação dermatológica. Com o verão, a farmacêutica da Santa Marta, Jane Almeida, percebe aumento significativo, em cerca de 15%, e algumas tendências nos pedidos por protetores. “Por estarmos em um clima tropical, a procura por produtos para pele oleosa é maior, mas as pessoas também se preocupam mais com a proteção no rosto, esquecendo que todas as áreas expostas do corpo devem ser protegidas”, conta.

A médica pós-graduada em dermatologia, Alessandra Serquiz, explica que a forma ideal de passar o protetor é 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicado a cada 2 horas. “No verão, como transpiramos mais e também por irmos à piscina ou praia, devemos reaplicar em um intervalo de tempo ainda menor”, ressalta. Ela continua dizendo que não é necessário um filtro somente para o rosto, por algumas pessoas preferirem um filtro com toque mais seco do que os normalmente usados no corpo.

A tonalidade da pele influencia na escolha do fator de proteção solar (FPS). Quem possui pele muito clara é mais sensível ao sol e uma longa exposição pode ocasionar irritação, por isso, o fator recomendado é de 60 ou 70 e, para as menos claras, pode-se utilizar o 50. Os morenos devem aderir aos fatores entre 35 e 40, mas nos primeiros dias de praia, por exemplo, é recomendado usar uma proteção um pouco maior. Por fim, as peles negras, apesar de não correrem tantos riscos de queimaduras solares, ainda assim precisam de proteção, um FPS entre 15 e 30 é o ideal.

Alessandra lembra que as crianças também devem se proteger, porém apenas a partir dos seis meses e com os chamados ‘protetores físicos’ que, ao contrário dos químicos, são compostos majoritariamente por ingredientes naturais e que não penetram na pele. No entanto, tanto para os adultos quanto para os pequenos, o mais importante é notar se o produto protege contra os raios UVA e UVB.

Outros Aliados

Vários outros hábitos também melhoram a resistência da pele e ajudam na proteção ao sol. As dicas de ambas as profissionais, médica e farmacêutica, são os nutracêuticos, uma junção entre nutrientes e cosméticos, como as cápsulas de vitaminas E e C. “Os alimentos ricos em carotenóides, como cenoura, mamão e beterraba também são ótimos para a pele, mas é lógico que não anulam o uso do filtro”, alerta Alessandra. Já Jane gosta de informar aos clientes a importância da hidratação, principalmente no verão, “é necessário se manter hidratado, tanto bebendo muita água, como também usando um creme pós-sol, além de não se esquecer dos chapéus e roupas mais leves”, conclui.

UVA, UVB E UVC: VOCÊ SABE A DIFERENÇA?

Os raios solares que incidem na superfície terrestre são chamados ultravioletas, com três tipos, o UVA, UVB e UVC. Até mesmo em dias nublados é possível sofrer os danos causados por eles, portanto o uso de protetor solar deve ser rotineiro. Saiba quais são as características de cada uma desses raios:

UVA: é o tipo de que mais penetra a atmosfera da Terra e a pele. Pode causar alteração nas fibras de colágeno e, assim, envelhecimento, além de manchas, flacidez e câncer.

UVB: os raios UVB são mais intensos do que os UVA, porém mais absorvidos na camada de ozônio. Sua incidência aumenta durante o verão, principalmente em países tropicais, como o Brasil, ocasionando vermelhidão e queimaduras na pele.

UVC: são os raios solares mais perigosos, mas felizmente são filtrados pela camada de ozônio e não atingem a superfície do planeta.