Número de mortos em ataque do Estado Islâmico no Paquistão já chega a 100

Já chega a 100 o número de mortos no atentado suícida reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) em um santuário na cidade de Sehwan Sharif, no Sul do Paquistão, nesta quinta-feira (16). As informações são da agência italiana Ansa.

O ataque suícida teria sido realizado por uma mulher-bomba, e há mais de 100 feridos. De acordo com a imprensa local, a mulher-bomba teria detonado o explosivo durante um ritual religioso no templo, que é construído em torno do túmulo do filósofo sufi Lal Shahbaz Qaladar.

“A explosão ocorreu dentro das instalações do santuário, nós declaramos emergência e estamos deslocando os feridos para hospitais próximos”, disse o vice-comissário Munawar Mahesar ao canal “Ary News”.

O Estado Islâmico reivindicou o ataque em comunicado divulgado pela sua agência de notícias, a Amaq, informou o Twitter do Site, portal que monitora a atividade de extremistas na web.

