No lugar de Agüero ou pela ponta? – Como Gabriel Jesus se encaixará no Manchester City

Gabriel Jesus é oficialmente um jogador do Manchester City. Na quarta-feira (4), ele treinou com seus novos companheiros de equipe pela primeira vez e aos poucos, o jovem de 19 anos, vai se adaptar ao futebol inglês, mas onde ele vai ser escalado no time de Pep Guardiola?

Titular e camisa 9 da Seleção Brasileira, Jesus deve ganhar espaço naturalmente nos Citizens. Sua melhor função e onde também jogava é centralizado, mas ele possui inteligência tática e velocidade para atuar pelas pontas. Guardiola precia de um fato novo no Etihad Stadium e o novo reforço pode significar isso. Goal analisa onde o catalão pode usar sua nova peça.

Exibir galeria .

Exibir galeria .

Desde a derrota para o Leicester City, em dezembro, Guardiola tem optado por um 4-1-4-1 e esta deve ser a formação nos próximos jogos. Com Agüero ou Jesus como camisa 9, o time ganharia muito nas duas situações. Além de brigar por posição com o argentino, o brasileiro pode receber chances no lugar onde normalmente Leroy Sané é escalado.

Exibir galeria .

Exibir galeria .

É claro que o papel de Jesus não mudaria muito nessa formação ligeiramente alterada, mas ele pode ter mais liberdade de ataque, dada a presença de um meio-campista extra. O ressurgimento de Yaya Touré tem sido impressionante, não menos importante porque ele agora oferece a disciplina tática que ele tinha mostrado nas últimas temporadas.

Além disso, o novo contratado estaria protegido do lado esquerdo com jogadores como Kevin De Bruyne e Fernandinho ao seu redor. Ou claro, em outra opção, ele pode simplesmente substituir Agüero na frente.

Exibir galeria .

Exibir galeria .

Guardiola não usou três zagueiros desde a derrota em Leicester e não deve jogar assim novamente, pelo menos nos próximos meses. Da mesma forma que nas outras duas, ele poderia ser escalado pela ponta esquerda ou centralizado. Nesta opção, ele teria ainda mais liberdade e mais exigências de marcação.

(Yahoo)