No combate aos roubos e aos latrocidas

POLÍCIA MILITAR prende autores de tentativa de latrocínio. Após terem ciência de uma tentativa de latrocínio, ocorrida no Jardim Novo Mundo, onde a vítima, um feirante após encerrados seus trabalhos, foi rendido ao chegar em casa, e mesmo depois ter seus bens subtraídos, foi atingido por um disparo de arma de fogo, na região do abdômen, sendo conduzido ao HUGO em estado grave. Equipes PM/2 e do Batalhão de ROTAM, iniciaram diligências com o objetivo de localizar e prender os autores do crime. A partir de informações coletadas no local, que indicavam que o veículo utilizado na fuga, teria sido um Fiat/ Siena, Branco, Táxi, foram realizadas buscas no Condomínio Santa Luzia, Setor Santa Luzia, Aparecida de Goiânia/ GO. No local, foram detidos Rodrigo Teixeira de Oliveira, vulgo: Gaspar, 36 anos, Caio Cesar Gomes Waqued, 21 anos Walber Ferreira do Nascimento, 21 anos, que confessaram a participação no crime, indicando Vitorio Duílio Alves, vulgo: Neguinho, 21 anos, como autor dos disparos. Foram apreendidos o veículo Fiat/ Siena, Branco, PMY 1700, e a motocicleta Honda/ Titan, vermelha, NFD 6227, usados no crime, bem como a quantia de R$ 1.167,00 e o aparelho celular subtraídos da vítima. Todos os detidos bem como material apreendido, foram conduzidos para a Central de Flagrantes, Goiânia/ GO, onde foram autuados em flagrante delito por associação criminosa e tentativa de latrocínio. RAI: 2425977.

