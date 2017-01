Nenhum míssil norte-coreano atingirá os Estados Unidos, garante Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa segunda-feira (2) que nenhum míssil norte-coreano atingirá o território americano, após as declarações do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sobre seu futuro míssil balístico intercontinental. A informação é da Agência France Press.

“A Coreia do Norte acaba de afirmar que se encontra em fase final de desenvolvimento uma arma nuclear capaz de alcançar zonas dos Estados Unidos. Isto não ocorrerá!”, escreveu Trump no Twitter.

A mensagem chega um dia após Kim Jong-un afirmar que o país está na “última fase antes de testar um míssil balístico intercontinental”.

Kim garantiu, em sua mensagem de Ano Novo, que a Coreia do Norte é agora uma “potência militar do Leste que não pode ser alcançada, mesmo pelo inimigo mais poderoso”.

O país realizou dois testes nucleares e numerosos lançamentos de mísseis em 2016, com o objetivo de desenvolver um sistema de armas atômicas capaz de atingir o território continental dos Estados Unidos.

Os analistas estão divididos sobre a capacidade real da Coreia do Norte para se dotar de uma ogiva nuclear, mas todos concordam que o país tem obtido enormes progressos nesse sentido desde que Kim Jong-un sucedeu seu pai, Kim Jong-il, que morreu em dezembro de 2011.

(ABr)