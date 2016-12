Mundo da música lamenta morte de George Michael aos 53 anos

Estrelas e personalidades do mundo da música prestaram suas homenagens ao cantor George Michael, que morreu aos 53 anos na tarde de domingo.

A estrela, que lançou sua carreira no Wham! na década de 1980 e continuou o seu sucesso como artista solo, morreu “pacificamente em casa” em sua casa no interior na Inglaterra.

“É com grande pesar que confirmamos que nosso filho, irmão e amigo amado, George, faleceu ‘pacificamente’ em sua casa durante o Natal”, confirmou a família em comunicado.

“A família quer pedir respeito à sua privacidade neste momento difícil e emocional. Não haverá mais comentários nesse momento.”

O empresário dele, Michael Lippman, disse que a causa da morte foi parada cardíaca.

De acordo com a polícia de Thames Valley, o serviço médico fez um atendimento médico em Goring, no condado de Oxfordshire às 13h42 de Londres (15h42 no horário de Brasília).

Os policiais disseram que não há circunstâncias suspeitas na morte do cantor.

O falecimento de George Michael pegou de surpresa amigos, fãs, artistas e personalidades do mundo da música.

“Estou em profundo choque. Perdi um amigo amado – o mais gentil, a alma mais generosa e um artista brilhante”, disse o músico Elton John, um dos muitos com quem George Michael fez parcerias. “Meu coração está com a sua família, amigos e os fãs.”

“Estou de coração partido pela perda de meu querido amigo Yog. Eu, sua família, seus amigos, o mundo da música, o mundo no sentido mais amplo”, tuitou Andrew Ridgeley, seu amigo de escola e dupla no Wham!

Yog é um apelido de Michael, que significa “Yours Only George”.

Também pelo Twitter, a cantora Madonna disse: “Outro Grande Artista nos deixa.”

O cantor Robbie Williams disse: “Oh Deus, não… te amo, George… Descanse em paz x”

As homenagens também vieram do mundo político, já que George Michael manifestou, ao longo de sua carreira, posições políticas de esquerda.

A organização Stonewall, que luta por direitos da comunidade LGBT, disse: “RIP, George Michael. Você inspirou muitos e sua música vive no coração da nossa comunidade. Sentiremos muito a sua falta x”.

Londrino

Michael respondia, na certidão de nascimento, por Georgios Kyriacos Panayiotou. Ele nasceu em East Finchley, bairro no norte de Londres, filho de um restaurador cipriota com uma bailarina inglesa.

Junto com Andrew Ridgeley, formou o duo Wham!, que emplacou diversos hits de sucesso, como Last Christmas e Wake Me Up Before You Go Go.

Mas o grande sucesso veio através da carreira solo, que ele iniciou em 1984. A canção Careless Whisper, que deu o pontapé inicial, se tornou uma de suas mais tocadas.

Sexy, atraente e carismático, ele se tornaria o artista perfeito para estrelar a era dos videoclipes, que apenas se iniciava.

Ao longo de sua carreira, Michael venderia mais de 100 milhões de álbuns.

Fora dos palcos, sua vida também geraria manchetes em todo o mundo. Politizado, crítico da primeira-ministra conservadora Margaret Tatcher, ele se tornaria – mais tarde, depois de se assumir como gay, no final dos anos 90 – uma voz em defesa da comunidade LGBT.

Em 1993, sentiu o baque da morte de seu parceiro de longa data – em um relacionamento mantido às escondidas -, o brasileiro Anselmo Feleppa, de complicações por portar o vírus HIV.

Mais recentemente, em 2011, ele adiou uma série de shows após ser levado ao hospital para tratar uma pneumonia. Os médicos chegaram a fazer uma traqueostomia para manter as vias aéreas do cantor abertas e possibilitar sua respiração.

Após o tratamento em um hospital de Viena, ele fez uma aparição pública emocionada do lado de fora da sua casa em Londres.

George Michael cantou no encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres.

No início deste mês, o produtor e compositor Naughty Boy anunciou que estava trabalhando com Michael na produção de um novo álbum.

Também está em produção um documentário sobre a vida do cantor, chamado Freedom e com data de lançamento programada para março.

