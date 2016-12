Movimento na Rodoviária de Goiânia deve aumentar 50% no Ano Novo

Com o feriado do Ano Novo, aumenta o número de passageiros no Terminal Rodoviário de Goiânia. Segundo a administração do Terminal, esse crescimento deve ser 50% nos embarques e desembarques em relação à dias normais.

No período de 28 à 31 de dezembro, estima-se que devam passar 300 mil pessoas pelo Terminal, entre passageiros e acompanhantes, com maior fluxo na área de embarque para variados destinos. Entre os mais procurados em Goiás estão Caldas Novas, Goiás, Goianésia, Pirenópolis, Porangatu e Três Ranchos e para outros estados: Brasília, Fortaleza, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Aumento da frota

Para atender a demanda de viajantes, nesse período, a Rodoviária vai disponibilizar pelo menos 300 (trezentos) novos horários. Além de um reforço de 30% no número de funcionários das áreas de limpeza, segurança e informação aos passageiros.

Dicas

Chegar com antecedência de pelo menos 1 hora;

Portar os documentos pessoais;

Para crianças com idade inferior a 12 anos que irá viajar sem a companhia do representante legal, deve ser feita solicitação da autorização do Juizado da Infância e Juventude para embarcar;

Buscar adquirir os bilhetes de ida e volta, antecipadamente;

Preocupar com suas bolsas, carteiras, pacotes e malas. Não pedir e nem aceitar que outras pessoas transportem suas bagagens;

Adquirir sempre as passagens dentro do Terminal Rodoviário, tomar cuidado com transporte clandestino (desconfie caso alguém queira lhe embarcar ou lhe conduzir para fora do Terminal)- denuncie 0800 7043 200;

Idosos que queiram passagem gratuita, fazer reserva antecipadamente.

Para outras dúvidas e demais informações utilize o portal da Rodoviária:

WWW.RODOVIARIADEGOIANIA.COM

Marilane Correntino