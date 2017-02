Ministro José Serra pede demissão

Em carta ao presidente Michel Temer, o ministro das Relações Exteriores José Serra pediu demissão do cargo nesta quinta-feira, 22.

De acordo com Serra, sua exoneração é por motivo de saúde, que o impede de manter a rotina de viagens internacionais que o cargo exige. A expectativa de médicos, segundo o ministro, é de quatro meses para recuperação de sua saúde.

As informações são de que Serra sofre com problema de coluna e voltou da Alemanha sofrendo muito, e deve ficar em tratamento nos próximos meses. Serra termina a carta informando que honrará seu mandato de senador no Congresso, “trabalhando pela aprovação de projetos” para recuperação da economia, desenvolvimentos social e a consolidação democrática.

(Migalhas)