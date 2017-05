Mineirinho vence etapa brasileira da Liga Mundial de Surfe

O surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, venceu hoje (17) a etapa brasileira da Liga Mundial de Surfe ao derrotar o australiano Adrian Buchan, na praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos, com pontuação de 17,63 contra 17,23.

Campeão mundial em 2015, Adriano venceu todas as baterias que disputou no evento e comemorou pela segunda vez o título de uma etapa no Brasil. A outra vitória ocorreu em 2011, em competição na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

“Eu não sentia o gosto de um pódio desde dezembro de 2015, mas batalhei muito, em uma jornada de dedicação de atleta. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca desisti de meus objetivos. É uma honra muito grande estar na frente de vocês, com a nossa bandeira”, disse Mineirinho, ao receber o troféu.

A caminho do título, Adriano derrotou o jovem catarinense Yago Dora, de 20 anos, que se destacou em Saquarema ao chegar à semi-final eliminando três campeões mundiais nas fases iniciais: Gabriel Medina, o havaiano John John Florence e o australiano Mick Fanning. Yago, que é filho do treinador de Adriano, Leandro Dora, foi convidado a competir em Saquarema, depois de vencer uma triagem de surfistas locais, na qual apenas os 34 melhores do ranking mundial de 2016 disputam as etapas do circuito mundial.

Após vencer a etapa brasileira, Adriano alcançou a segunda colocação no ranking do circuito mundial, empatando com o australiano Owen Wright e o sul-africano Jordy Smith, atrás apenas do havaiano John John Florence, campeão do mundo em 2016, que lidera a corrida pelo título. O circuito mundial ainda terá etapas em Fiji, Taiti, Estados Unidos, França, Portugal e Havaí.

