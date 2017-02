Mais de 70% dos quartos de hotel do Rio estão reservados para o carnaval

A rede hoteleira da cidade do Rio de Janeiro já registra 72% de reservas para o carnaval. A ocupação média para o período foi divulgada hoje (16) pela Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro.

O presidente da entidade, Alfredo Lopes, espera que a ocupação dos hotéis chegue à média geral de 80% no carnaval, podendo atingir 90% em alguns bairros. No ano passado, a média geral de ocupação hoteleira na cidade ficou em 85,93% no período.

“Tivemos uma grande exposição durante a Olimpíada, o que motiva os visitantes estrangeiros e explica a alta procura pela Barra da Tijuca [onde havia instalações da Rio 2016], mas também já temos um público cativo do mercado nacional, que procura a alegria do nosso carnaval de rua”, disse Lopes.

De acordo com a associação, a Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, é o bairro mais procurado até agora, com 75% de ocupação, três pontos percentuais acima da média geral da cidade. Os bairros de Copacabana e do Leme têm ocupação de 74%; os hotéis do Flamengo e de Botafogo registram 73% de reservas e os de Ipanema e do Leblon, 71%. O Centro até agora tem 67% de quartos reservados para os dias de folia.

