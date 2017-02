Lutador brinca demais, se descuida e sofre nocaute brutal em evento inglês

Apesar de ser um estilo intrigante, arriscado e que empolga o público, quando um lutador adota de ousadia e beira a arrogância em uma luta de MMA, nem sempre ele consegue ter sucesso. Foi isso o que aconteceu com o lutador Joe Harding em luta amadora realizada pelo British Challenge MMA 18, em Colchester, Inglaterra, no último sábado.

Em confronto com o lutador Johan Segas, Harding estava bem, acertando golpes contundentes, mas provocou o rival com dancinhas, se descuidou e acabou nocauteado de forma brutal pelo adversário com um belo chute alto na cabeça que encerrou a luta.

(Yahoo)