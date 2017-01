Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus é esfaqueado durante culto

O pastor Valdemiro Santiago sofreu um atentado enquanto celebrava um culto na manhã de ontem (8) no Brás, região central da capital paulista. Um homem de 20 anos se aproveitou do momento em que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus distribuía bençãos para atacá-lo com uma faca.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, o religioso recebeu dois golpes nas costas e um no pescoço. Na delegacia, Jonanatan Higino disse que esfaqueou o pastor porque Valdomiro teria dito em outro culto que pretendia crucificá-lo. Ele foi preso em flagrante por tentiva de homicídio.

De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, para onde Valdemiro foi encaminhado logo após o ataque, o pastor foi liberado na hora do almoço. Em vídeo feito enquanto estava no hospital, o religioso tranquilizava os fiéis. “Passei por muitas situações piores e já venci”, diz o pastor que também perdoa o agressor. “Eu perdoo a pessoa que fez isso, porque ela carece de perdão e misericórdia. Não sei quem é, mas já tá perdoado em nome de Jesus.”

(ABr)