Juventus mira contratação de Marquinhos e Di María, diz jornal

A Juventus já começou a analisar o mercado e suas necessidades para a próxima temporada. Segundo o jornal italiano “Gazzeta dello Sport”, a lista de reforços de Massimiliano Allegri começa pelo zagueiro brasileiro Marquinhos e pelo argentino Ángel Di María, ambos do Paris Saint-Germain.

O nome do defensor é o mais desejado pela Velha Senhora, já que, apesar do forte sistema defensivo, seus jogadores na posição já têm idade mais avançada. São os casos de Barzagli, 36, Chiellini, 32, e Bonucci, 30. A contratação do brasileiro, porém, não será tarefa fácil. Ele tem contrato com o PSG até 2019 e já foi sondado por Barcelona e Manchester United.

Além disso, Bonucci, titular na equipe de Allegri, publicou uma foto em suas redes sociais agradecendo os torcedores da Juve. Ele é especulado no Real Madrid e no Manchester City e sua publicação acabou sendo vista como uma mensagem de despedida.

(Yahoo)