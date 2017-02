Justiça dá parecer favorável a presidente do Timão em inquérito policial

Depois de ser absolvido pelo Comitê de Ética do Corinthians, Roberto Andrade ganhou outra boa notícia, desta vez da Justiça. Na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu o inquérito policial no qual o presidente alvinegro era acusado de falsidade ideológica . Foi por causa desse processo que 63 conselheiros pediram o impeachment de Roberto, que será votado na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge.

“Ninguém vai poder falar que o Roberto cometeu crime de falsidade ideológica, porque o Comitê de Ética e a Justiça já analisaram o caso”, explica o advogado Daniel Bialski, que representa Roberto. “O juiz analisou as provas e viu que não há crime algum, tanto que paralisou as investigações”, acrescenta.

Opositores alegaram que Roberto assinou como presidente dois documentos ligados à Arena Corinthians antes mesmo de ser eleito. “Isso não aconteceu”, garantiu o presidente, em entrevista ao Blog na semana passada. “As atas só foram assinadas semanas depois de eu tomar posse.”

Apesar disso, Roberto pode ser obrigado a deixar a presidência pela porta dos fundos. Isso ocorrerá se houver maioria pelo “sim” na votação do impeachment entre os membros do Conselho Deliberativo, a partir das 19h. Neste caso, André Luiz Oliveira assumiria interinamente até que os sócios fossem convocados para votarem se aprovam a saída.

A tendência é de que Roberto escape do impeachment. Vários grupos políticos se articularam para manter o dirigente no cargo. A esperança dos opositores se dá pelo fato de a votação ser secreta, o que permitiria que conselheiros mudassem a decisão sem serem identificados.

(Yahoo)