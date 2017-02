Jaó/Universo enfrenta Sesc-RJ

O Jaó/Universo joga no próximo sábado (18), às 11h, contra o Sesc-RJ em Goiânia (GO). As duas equipes estão com apenas três pontos de diferença na classificação geral da competição. O Jaó/Universo é o segundo colocado na Superliga B, com 12 pontos. Se vencer, conquista o primeiro lugar, que hoje está ocupado pelo rival Sesc-RJ, que tem 15 pontos.

Esse é o primeiro jogo do Jaó/Universo após a saída do técnico Nutti, que recebeu proposta de time do Oriente Médio. Hítalo Machado, então assistente técnico, reassume o comando da equipe. Já o Sesc-RJ tem como técnico o bi campeão olímpico Giovane Gávio.

Desde o início da Superliga B, dos cinco jogos disputados pelo time goiano Jaó/Universo foram conquistadas quatro vitórias. Para a partida de amanhã, o Jaó/Universo se apresenta com time completo, sem desfalques. Hítalo Machado comenta que a equipe avaliou o adversário para aproveitar os pontos fracos e se preparar para alcançar a vitória.

Jogo Jaó/ Universo X Sesc-RJ – 7ª rodada Superliga B

Horário: 11h

Data: 18 de fevereiro (sábado)

Local: Ginásio Poliesportivo Santo Agostinho (Rua 55, 63 – Centro, Goiânia – GO)

Valor: R$ 20 (inteira)

(Ana Flávia Marinho)