Iris Rezende assume administração da Capital

Goiânia tem novo administrador. Entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2020, Iris Rezende Machado está à frente da prefeitura da Capital com a missão de, segundo ele, fazer uma gestão inovadora e superior a todas as outras que realizou. Eleito no dia 30 de outubro do ano passado com 57,70% dos votos válidos, 101.244 a mais do que o segundo colocado, ele escolheu saúde, educação e mobilidade urbana como áreas prioritárias para o novo mandato. Iris volta a ocupar a cadeira no Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) após diplomação pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no dia 16 de dezembro, e investidura no cargo, realizada no último domingo, 1º. Ele sucede a Paulo Garcia.

Este é o quarto mandato de Iris Rezende como prefeito de Goiânia. O primeiro, em 1965, precedido por Hélio Seixo de Brito; o segundo, em 2005, como sucessor de Pedro Wilson; o terceiro, em 2009, quando foi reeleito com 74,16% dos votos válidos. Neste novo mandato, Iris executará um Plano de Governo a partir de sete eixos temáticos: Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento e da Inclusão Social; Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; Educação e do Conhecimento Libertadores; Saúde; Meio Ambiente; e Eixo da administração Municipal Cidadã.

Para cada eixo de atuação, há uma gama de ações propostas que se cruzarão no objetivo comum de incrementar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com políticas públicas que efetivamente promovam a qualidade de vida e fortaleçam o acesso à estrutura administrativa pelo cidadão goianiense. Uma proximidade entre governo e povo que pode ser bem exemplificada através dos serviços itinerantes oferecidos nos bairros, marca da gestão Iris. “Os mutirões estarão de volta, ainda que com nova roupagem, para estreitar o contato entre prefeito e população’, adiantou o novo chefe do Executivo. Iris garante trabalho sem descanso e forte atuação no desenvolvimento econômico, social e urbano, bem como investimentos expressivos na Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente.

Projetos

Para setores da indústria, comércio, serviços e polo tecnológico municipal, Iris Rezende propõe estimular a geração de empregos e em Parcerias Público Privadas (PPP), garantir formação de jovens aprendizes, apoiar a criação de cooperativas, conceder bolsas de estágio e desenvolvimento tecnológico e social, implementar o processo eletrônico para os procedimentos administrativos municipais, estruturar programa para atrair empreendedores internacionais, criar incentivos para incubadoras e aumentar competitividade comercial de Goiânia. Esta última proposta é focada na moda que é produzida na Capital, área que prevê ainda receber modernização e reconfiguração dos centros de comércio, criação de normas e técnicas para certificação da qualidade ao setor de confecção – selo de qualidade e reestruturação do Bairro de Campinas e a Avenida Bernardo Sayão.

A agricultura e pecuária abarcam projeto de transformar Goiânia no principal centro de referência do agronegócio brasileiro. Ações giram em torno da implantação de centro tecnológico, realização periódica de eventos, fomento de parcerias entre instituições públicas de pesquisa agropecuária e agências privadas, promoção de feiras de tecnologia agropecuária e reimplementação do Projeto “Horta para todos”.

A inclusão social também tem destaque nesta gestão. O prefeito Iris Rezende quer implantar programa de qualificação profissional, emprego e renda e redução das desigualdades. Nas questões do esporte e lazer, fará investimento nos programas existentes com melhoria nas estruturas. Ele ainda desenvolverá programas para construção de unidades habitacionais e de políticas públicas destinadas à mulher, ao idoso e às políticas afirmativas.

O reforço na segurança pública da capital será promovido a partir da capacitação e aparelhamento da Guarda Civil Metropolitana. Administração buscará ainda ampliar o vídeo monitoramento nas avenidas e ruas comerciais e a ação do Observatório de Segurança Pública Municipal para que essas tecnologias possam gerar informações que propiciem antecipação ágil da ação criminosa.

Na área de Educação e Cultura, Iris Rezende reserva atuação em programas estratégicos. Ele quer ampliar número de vagas na educação integral e infantil, investir na melhoria da estrutura física e ampliação da Rede Municipal e aumentar a quantidade de Cmeis na cidade. Já na área cultural, estão previstos resgates de importantes projetos com o Festival Goiânia em Cena, Festcine Goiânia, Goiânia Ouro, Goiânia em prosa e verso, Revirada Cultural e Projeto Musicalidade.

A infraestrutura e desenvolvimento urbano do município são lembrados nos projetos que preveem a pavimentação de todas as ruas da Capital, reavaliação do sistema de limpeza urbana, revitalização de parques, além prosseguimento nos projetos de mobilidade urbana e resíduo zero. E, para a Saúde, Iris quer garantir médicos por 24 horas nos postos de saúde e desenvolver estudos para entrega a domicílio de medicamentos de uso contínuo aos doentes crônicos e idosos. “Não temos o direito de fracassar e decepcionar Goiânia. Vamos, com coragem, tomar todas as decisões necessárias para transformar novamente essa cidade motivo de orgulho para todos os goianienses”, disse o prefeito Iris Rezende.

Trajetória

Formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Iris Rezende é natural de Cristianópolis, mas veio para a Capital em 1949. Foi eleito vereador aos 25 anos, em 1959, sendo o candidato com maior número de votos e mais jovem da história da cidade. Assumiu cargos de deputado estadual em 1962, prefeito de Goiânia em 1965, governador em 1983 e 1991. Iris foi ainda ministro da Agricultura de 1986 a 1990 e da Justiça entre 1997 e 1998, eleito em 1994 senador da República e, em 2004 e 2008, prefeito de Goiânia.

