Inscrições para Olimpíada Brasileira de Robótica estão abertas até 20 de maio

As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica estão abertas até o dia 20 de maio. Poderão se inscrever para o evento os alunos matriculados em escolas do ensino fundamental, médio e técnico de todo o país. O evento é gratuito e está sendo coordenado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também participa da organização do evento.

A Olimpíada de Robótica é dividida nas modalidades prática e teórica. Na modalidade teórica, os alunos não precisam ter conhecimento específico de robótica. Na primeira fase, as provas serão feitas nas próprias escolas de cada estudante inscrito e as questões envolvem conteúdos para se resolver problemas práticos do dia a dia a partir da robótica. No ano passado, mais de 110 mil alunos se inscreveram para a modalidade teórica.

As escolas que tiverem alunos inscritos para a Olimpíada receberão medalha de participação e medalhas de acordo com o desempenho de seus alunos em nível nacional.

A modalidade prática terá um desafio: equipes de até quatro alunos terão que construir um robô totalmente autônomo, ou seja, sem controle remoto, e que seja capaz de navegar por um terreno acidentado, localizar vítimas e resgatá-las. Os inscritos nessa modalidade terão que participar de eventos regionais e, de acordo com sua classificação, participarão das etapas estaduais e da final nacional, que ocorrerá em Curitiba, em novembro deste ano. Também haverá desafios surpresas, com tarefas especiais sorteadas na hora dos eventos exigindo que as equipes façam adaptações em seus robôs.

As inscrições para o evento poderão ser feitas pelo site www.obr.org.br.

(ABr)