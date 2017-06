Importância da vacina e os movimentos antivacinação são temas do Diálogo Brasil

A importância da vacinação é o tema do programa Diálogo Brasil desta segunda-feira (5). Entre outros assuntos, o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Adeílson Cavalcante, do Ministério da Saúde, e a infectologista Valéria Paes, do Hospital Universitário de Brasília, falarão sobre os movimentos antivacinação que estão ganhando espaço nas redes sociais e os surtos de doenças tidas como erradicadas ou controladas.

Também participam do programa, por meio de vídeos, a pediatra Carolina Luísa Alves Barbieri, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, autora de estudo sobre o tema; e o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sidnei Ferreira.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência mundial de política pública de saúde, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cobertura vacinal no país é superior a 95% para a maioria das vacinas no calendário infantil de imunização, superior à recomendação da OMS de pelo menos 90% de cobertura.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a imunização é uma das intervenções mais custo-efetivas (gastos menores relacionados a benefícios maiores) disponíveis na saúde pública, tendo sido uma das principais responsáveis pela redução da mortalidade infantil na América Latina e no Caribe.

A vacinação é uma das maneiras mais eficazes de prevenir doenças. O sarampo, por exemplo, se tornou em 2016 a quinta doença prevenível por vacina cuja circulação foi extinta nas Américas. Antes dela, foi erradicada em todo o mundo a varíola, em 1971, e eliminadas no continente a poliomielite, em 1994, e a rubéola e síndrome da rubéola congênita, em 2015.

O Diálogo Brasil vai ao ar toda segunda-feira, às 22h, pela TV Brasil.

(ABr)