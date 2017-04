Homem esfaqueia participantes de parada gay em Jerusalém

Um homem israelense esfaqueou participantes em uma marcha do Orgulho Gay anual emJerusalém nesta quinta-feira (30), disse a polícia. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, segundo balanço das autoridades divulgado pela France Presse.

A polícia confirmou que o suspeito de cometer a agressão, que foi detido, é o judeu ultraortodoxo Yishai Schlissel, condenado por esfaquear três pessoas numa parada gay em 2005. Ele saiu da prisão recentemente, após cumprir 10 anos de prisão.

O ataque foi condenado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em um comunicado oficial.

“É um caso muito grave e levaremos perante a justiça os responsáveis por este ato. No Estado de Israel, a liberdade de escolha do indivíduo é um dos valores básicos. Devemos garantir que em Israel todo homem e toda mulher vivam com segurança quaisquer que sejam suas escolhas”, disse o líder no comunicado.

O Magen David Adom, o equivalente à Cruz Vermelha, indicou que um dos feridos está em estado crítico, enquanto os três outros foram feridos sem gravidade.

A marcha tem sido um foco de tensão entre a maioria predominantemente secular de Israel e a minoria judaica ultraortodoxa, que se opõe a demonstrações públicas de homossexualidade.