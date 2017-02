Governo do DF oferece bolsas a crianças que ficaram sem vagas na rede pública

Crianças de 4 e 5 anos que ficaram fora da rede pública de ensino do Distrito Federal por falta de vagas poderão receber bolsas de estudo temporárias oferecidas pelo governo.

Serão 2,5 mil benefícios de R$ 456,17 mensais, pagos às instituições particulares de ensino infantil que tiverem vagas disponíveis para o programa. As escolas credenciadas não poderão cobrar taxas extras dos estudantes.

As bolsas serão oferecidas às crianças cujo os pais ou responsáveis não conseguiram vagas pelo serviço de telematrícula e serão pagas até que haja lugar na rede pública.

A lista de crianças que poderão receber as bolsas será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

(ABr)