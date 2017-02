Fuvest divulga segunda chamada de convocados para matrícula

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou hoje (9) a lista da segunda chamada de convocados para a matrícula em cursos da Universidade de São Paulo (USP) e no curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa.

Ao todo são 1.715 nomes, sendo 1.318 novos (76,27% do total) e 397 matriculados da chamada anterior que tiveram a solicitação de remanejamento atendida. No vestibular passado a lista continha 1.686 nomes (1337 novos e 349 remanejados).

Os candidatos desta lista e os convocados na primeira chamada devem comparecer à universidade para a qual foram aprovados e fazer a matrícula presencial obrigatória nos dias 13 e 14 de fevereiro. De acordo com a Fuvest, a terceira chamada será no dia 17 deste mês e a matrícula no dia 21 de fevereiro.

Para fazer a matrícula na USP é preciso levar o certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado e uma cópia autenticada; documento de identidade oficial com uma cópia autenticada e uma foto 3 x 4 com menos de um ano.

O que é exigido

Para a matrícula na Santa Casa são necessários: prova de conclusão do Ensino Médio e histórico escolar; documento de identidade – RG; Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e duas fotos 3×4 recentes. Os documentos deverão ser apresentados em duas cópias autenticadas e o pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

Estão previstas seis chamadas com base na classificação original dos candidatos que não foram eliminados nas provas da segunda fase. Após a sexta chamada, a Fuvest abrirá o processo de Reescolha para as vagas não preenchidas. Não poderão participar da Reescolha os candidatos já matriculados, os eliminados no concurso vestibular, os que efetuaram cancelamento de matrícula e os treineiros.

Segundo a Fuvest, as vagas da USP não preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Educação, serão incorporadas posteriormente ao Concurso Vestibular Fuvest 2017.

(ABr)