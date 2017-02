Filemon Pereira, secretário municipal de Direitos Humanos manifesta pesar pela morte da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia Lula da Silva

Ocorrido na manhã desta quinta-feira, 2, em São Paulo, vítima de AVC.

“É hora de deixar as questões partidárias de lado e respeitar o luto dos que sofrem com essa lastimável perda”, lamentou o secretário, ressaltando que Dona Marisa esteve ao lado do ex-presidente Lula em momentos importantes para a sociedade brasileira.

“Foi Lula o responsável pela implementação do Plano Nacional de Direitos Humanos, com impacto positivo nas políticas públicas voltadas aos grupos historicamente marginalizados na sociedade em função da sua condição econômica, social, cultural, física ou religiosa”, afirmou o secretário, ao prestar solidariedade ao ex-presidente e sua família.

