Estoques caem e bancos de leite precisam de reforço nas doações

Os bancos de leite do Distrito Federal precisam da ajuda de mães saudáveis, que estejam amamentando, para reforçar os estoques de leite materno. Dados oficiais revelam que a quantidade do alimento arrecadada ficou menor em 2016. Até o início de dezembro, foram coletados 14.743 litros, enquanto no mesmo período do ano passado foram 14.961.

Ou seja, neste ano a coleta teve 218 litros a menos. O número de doadoras também baixou de 5.342 para 5.021. A coordenadora dos Bancos de Leite da Secretaria de Saúde, Miriam Santos, explica que a coleta é destinada a crianças internadas nas unidades neonatais do DF, que não podem ser amamentadas por suas mães.

“O importante é valorizar a doação como um ato que pode salvar vidas. Um pote pode alimentar até 10 bebês”Miriam Santos, coordenadora dos Bancos de Leite da Secretaria de Saúde

Neste ano, 8.228 crianças foram beneficiadas, 628 a menos que em 2015, quando o total chegou a 8.856. Por isso, a médica reforça que, principalmente nesta época, em que os estoques tendem a cair, é preciso chamar a atenção das mães para contribuir. “O importante é valorizar a doação como um ato que pode salvar vidas. Um pote pode alimentar até dez bebês”, observa.

A coordenadora esclarece que as dificuldades são um desafio para a coleta. “No final do ano sempre há queda, porque muitas doadoras viajam, recebem pessoas em suas casas, e aquelas que têm outros filhos, em razão das férias escolares, acabam ficando sem tempo para contribuir”.

Apesar da redução, segundo a médica, foi possível atender a toda a demanda, já que houve maior aproveitamento do leite materno recolhido. “Conseguimos maior envolvimento com as doadoras para tirar dúvidas e, com isso, orientar sobre como coletar o leite para manter a qualidade”, diz Miriam.

Toda mãe saudável com excesso de leite pode doar

Toda mãe saudável que estiver amamentando, e com excesso de leite, pode colaborar. Basta ligar para o telefone 160, opção 4, e agendar para que o Corpo de Bombeiros Militar busque o alimento. Outra opção criada pela Secretaria de Saúde é acessar o site do Amamenta Brasília para fazer o cadastro de doadora.

Alguns cuidados para coletar o leite materno Para armazenar o leite, utilizar frasco de vidro com tampa de plástico

Colocar vidros e tampas numa panela e cobri-los com água

Ferver tudo por 15 minutos

Deixar vidros e tampas escorrerem sobre um pano limpo até secar. Fechar o vidro sem tocar na parte interna da tampa

Colocar touca ou lenço para cobrir os cabelos

Colocar fralda ou máscara sobre o nariz e a boca

Lavar as mãos e braços até o cotovelo com sabão e água

Antes de iniciar a coleta, lavar as mamas apenas com água

Secar as mãos e as mamas com uma toalha limpa

Evitar conversar durante a retirada do leite

Retirar o leite quando as mamas estiverem muito cheias, antes ou depois das mamadas (Agência Brasília)