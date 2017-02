Escultura gigante do Galo da Madrugada é decorada com grafite

Um dos cartões-postais do carnaval pernambucano, a estátua gigante do Galo da Madrugada, instalada anualmente na Ponte Duarte Coelho, será decorada com grafite para a folia de 2017 – em consonância com o tema do carnaval do Recife deste ano. A escultura, de 30 metros de altura, está em fase final de acabamento.

Parte do desenho está sendo impressa em tecidos e outra será pintada diretamente na escultura, sobre flores de espuma em alto-relevo. Os grafites impressos em estampa foram idealizados por seis artistas em janeiro, já a pintura sobre o galo está sendo feita desde a semana passada pelo jornalista e grafiteiro Flávio Barra, do projeto Santo Forte nas Ruas, que tem a ajuda de cinco assistentes.

Entre as cores escolhidas estão o amarelo, o vermelho e o laranja. De acordo com a prefeitura do Recife, as asas e a cauda do galo serão revestidas em cetim e a cabeça será feita de lamê, com a crista em vermelho e a cabeça em amarelo. A obra também terá referências ao feminino.

A estrutura do Galo da Madrugada gigante tem dez módulos, que serão montados na Ponte Duarte Coelho a partir da noite da quarta-feira (22) da semana pré-carnaval. Quarenta pessoas trabalham na montagem da escultura, que pesa 15 toneladas

Bloco

O Galo da Madrugada completa 40 anos em 2017. Conhecido como o maior bloco de carnaval do mundo, segundo a organização do evento, o desfile reúne até dois milhões de foliões no sábado de carnaval. Este ano, os homenageados serão o cantor Alceu Valença e o compositor Jota Michiles.

(ABr)